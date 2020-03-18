لماذا يجب منع الشيشة في المرافق العامة؟

طالب نيقولاي غوفورين النائب في الدوما الروسية بمنع استخدام الشيشة في المقاهي والمطاعم الروسية في ظل انتشار فيروس كورونا.

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وقال النائب في حديث لإذاعة سبوتنيك، تعتزم مجموعة من النواب وأعضاء مجلس الاتحاد، إرسال مذكرة إلى مجموعة العمل التابعة لمجلس الدولة ومكتب عمليات منع انتشار عدوى فيروس كورونا، تتضمن طلبا بمنع استخدام الشيشة في المقاهي والمطاعم.

وقد وضح نائب رئيس لجنة حماية الصحة في مجلس الدوما نيقولاي غوفورين، هذا الموقف بقوله، "السماح باستخدام الشيشة يمكن أن يؤدي إلى زيادة سرعة انتشار العدوى. يجب ألا نكون سذج، ولا نعتقد أن جميع المقاهي لديها مشارب بلاستيكية تستخدم مرة واحدة. إضافة لهذا يمكن أن تنتقل العدوى عبر الجهاز نفسه، لأن الأنبوب في جميع الأحوال واحد لا يتغير.

ويعرف الجميع أن الشيشة من وسائل انتقال عدوى أمراض السل والتهاب الكبد. وحاليا الأوضاع خطيرة وتتطلب العمل على حماية الصحة. وقد فعل هذا الكثير من البلدان التي فيها هذا الوباء. وقد منعت تسعة بلدان عربية الشيشة فورا وفي يوم واحد، كما منعت في البلدان الأوروبية. وهذا يعني أن المسألة ليست بحاجة إلى نقاش".

المصدر: نوفوستي