الصحة العالمية تحذر من تدخين الشيشة في ظل انتشار كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر تدخين الشيشة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت المنظمة في بيان أصدرته اليوم السبت إلى أن تدخين الشيشة يزيد من خطر الإصابة بالفيروس المستجد، وذلك ليس فقط لكون الشيشة ناقلا قويا للوباء، بل ولأن التبغ يؤثر سلبا على المناعة وصحة الجسم بصورة عامة، ما يجعل الشخص أكثر ضعفا في وجه الفيروس.

Tobacco use incl. waterpipe increases the risk of suffering from #COVID19.



🇮🇶IRQ🇯🇴JOR🇰🇼KWT🇴🇲OMN🇵🇸OPT🇶🇦QTR🇸🇦KSA🇸🇾SYR🇹🇳TUN🇦🇪UAE (AUH, AJM & DXB) ban waterpipe use in public to reduce risk of #COVID19 spread.🇮🇷IRN🇵🇰PAK🇦🇪(SHJ) have banned it long ago.



➡https://t.co/qXMxArhJSMpic.twitter.com/2c25yPQauJ — WHO EMRO (@WHOEMRO) March 14, 2020

وذكّرت المنظمة بأن كلا من العراق والأردن والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية وسوريا وتونس والسلطة الفلسطينية وإمارات أبوظبي ودبي وعجمان، حظرت الشيشة داخل المقاهي بعد بدء تفشي فيروس كورونا في العالم، فيما اتخذت سلطات إيران وباكستان وإمارة الشارقة هذا القرار قبل ذلك.

المصدر: RT