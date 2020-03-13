خبير لا يستبعد إنتاج "كوفيد-19" في المختبر

أعلن الخبير العسكري إيغور نيكولين، العضو السابق في لجنة الأمم المتحدة للأسلحة البيولوجية، أنه لا يمكن لفيروس كورونا COVID-19 بشكله الحالي الظهور طبيعيا، بل على الأغلب صناعي.

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ووفقا له، لا يمكن بصورة دقيقة ومؤكدة تحديد مكان إنتاجه. ولكن حقيقة كونه خلق في المختبر واضحة جدا. ويقول، "تم تجميع COVID-19 من ثلاثة أجزاء – فيروس كورونا الخفاش، فيروس كورونا الثعابين، ومكون من فيروس نقص المناعة البشرية - بروتين سكري، ومثل هذه التركيبة لا يمكن أن تحصل في الطبيعة".

كما أكد الخبير، على ضرورة سماح الولايات المتحدة للمراقبين الدوليين بتفتيش مختبراتها، وبعكسه ستكون في مقدمة المشتبه بهم في إنتاج هذا الفيروس.

وأشار، إلى حوادث تاريخية معروفة لإنتاج الفيروسات في المختبر مثل فيروس إنفلونزا الطيور وفيروس كورونا "MERS-CoV" المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وبكتيريا "سينتيا".

المصدر: نوفوستي