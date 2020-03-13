دراسة تكشف عن عقار شائع يحد تناوله يوميا من خطر سرطان قاتل!

وجدت دراسة جديدة أن تناول نصف قرص من الأسبرين يوميا يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

واكتشف علماء هارفارد أن الأفراد الذين يأخذون جرعة منخفضة منتظمة من العقار، تقل احتمالية إصابتهم بالمرض بنسبة 43%.

كما يخفض الأسبرين معدلات الوفيات من جميع أشكال مشاكل الكبد، بما في ذلك أمراض الكبد الدهنية، بأكثر من 25%.

إقرأ المزيد

وتستند النتائج المنشورة في مجلة New England الطبية، إلى تحليل أكثر من 50 ألف فرد في السويد، مصابين بالتهاب الكبد الفيروسي المزمن، وهو عامل الخطر الأكثر شيوعا لسرطان الكبد.

وتناول المشاركون في الدراسة جرعة يومية منخفضة من الأسبرين، تبلغ نحو نصف قرص ذي قوة منتظمة، أقل من 163 ملغ، لتخفيف الألم.

وعلى مدى متابعة استمرت لما يقرب من 8 سنوات، أصيب 4% من المرضى بسرطان الكبد، مقارنة بـ 8.3% من غير المستخدمين للعقار. والأهم من ذلك، أنه كلما طالت فترة تعاطي الشخص للعقار هذا، زادت الفائدة.

ويستكشف العلماء ما إذا كان الأسبرين يقي من السرطان منذ فترة من الزمن، وأظهر الخبراء بالفعل أن جرعة منخفضة منه يمكنها أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وفي الوقت نفسه، لا يُنصح بتناول العقار دون مراجعة الأطباء المختصين، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للمرضى.

المصدر: ديلي ميل