ثاني مصاب بنقص المناعة في التاريخ يشفى من المرض

أكد الأطباء شفاء ثاني مريض في التاريخ تماما من مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

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وتفيد مجلة Lancet، بأن تقرير الأطباء يؤكد أن المريضين خضعا لعملية زرع نخاع العظم. المريض الأول تيموتي ري براون من برلين وتعافى من المرض قبل 13 سنة. أما المريض الثاني الذي أطلق عليه "مريض لندن" دون ذكر اسمه، فقد اكتشف الفريق الطبي برئاسة رابيندرا كوبتا من جامعة كمبردج، اختفاء الفيروس من دمه منذ 30 شهرا.

وتشير صحيفة New York Times، من جانبها إلى أن المريض هو آدم كاستيليخو (40 سنة) من فنزويلا ويعاني من الإيدز منذ عام 2003 . وقد اكتشف الأطباء إصابته بمرض ليمفوما هودجكين الخبيث عام 2012 ، وخضع لعملية زراعة نخاع العظم لعلاجه منه، ولكن يبدو أن العملية ساعدته على الشفاء من مرض نقص المناعة أيضا.

المصدر: نوفوستي