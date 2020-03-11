ما مصدر فيروس كورونا في الولايات المتحدة؟

يحتمل أن يكون اجتماع مدراء شركة التكنولوجيا الحيوية والأدوية الأمريكية Biogen، في بوسطن مصدر انتشار فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وتشير صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن أطباء وممثلين للشركة، بأن نحو 175 مسؤولا في شركة Biogen من الذين يعملون داخل الولايات المتحدة وخارجها، حضروا هذا الاجتماع الذي عقد يومي 26 و27 فبراير في مدينة بوسطن. وقد شعر بعضهم بسوء حالتهم الصحية واضطروا إلى مراجعة الأطباء، وفعلا اكتشف فيروس كورونا عند أحد المدراء، ما تطلب فرض الحجر الصحي المنزلي، لمدة لا تقل عن 14 يوما على الآخرين.

وتشير الصحيفة، إلى أن اكثر الولايات الأمريكية المتضررة من هذا الاجتماع، هي ولاية ماساتشوستس التي سجلت فيها 32 إصابة، تليها ولاية كارولينا الشمالية -5 إصابات، وولاية إنديانا-2 وفي فلوريدا -1.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا تجاوز 100 ألف شخص توفي ما يقارب من 4 آلاف منهم، وتعافى أكثر من نصف المصابين.

المصدر: نوفوستي