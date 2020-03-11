أعداد ضحايا "كورونا" في الصين تتراجع وفي كوريا الجنوبية وإيطاليا تقفز

في الوقت الذي بدأت فيه أعداد ضحايا "كورونا" تتراجع في الصين، حيث تم تسجيل 24 إصابة فقط في الـ24 ساعة الماضية، تشهد إيطاليا وكوريا الجنوبية ارتفاعا مطردا في أعداد الوفيات والإصابات.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 24 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" يوم الثلاثاء مقابل 19 حالة إصابة في اليوم السابق له.

وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في مختلف أنحاء الصين إلى 80778 حالة حتى الآن. ووصل عدد الوفيات جراء انتشار الفيروس إلى 3158 حالة حتى أمس الثلاثاء، بزيادة 22 حالة عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي، مركز انتشار الفيروس، جميع حالات الوفيات الجديدة، ومنها 19 حالة في ووهان عاصمة الإقليم.

وفي هذا الوقت تشهد كوريا الجنوبية ارتفاعا في أعداد المصابين حيث قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت 242 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 7755 حالة.

أما أعداد الوفيات في إيطاليا فقد سجلت قفزة حيث أعلنت وكالة الحماية المدنية هناك، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 168 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليصل العد الإجمالي للوفيات إلى 631 حالة، وذلك بارتفاع نسبته 36%، في أكبر زيادة يومية منذ ظهور المرض هناك يوم 21 فبراير الماضي. كما زاد عدد المصابين بالفيروس في إيطاليا، أشد بلدان أوروبا تضررا بالمرض، إلى 10149 شخصا، مقابل 9172 يوم أمس الأول، وذلك بزيادة نسبتها 10.7%.

المصدر: وكالات