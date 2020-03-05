هل تظهر أعراض الإصابة بفيروس كورونا دائما؟

درس علماء الطب في الصين تاريخ إصابة الأشخاص بفيروس كورونا، وعلى ضوء ذلك حددوا متوسط مدة حضانة الفيروس.

وكما افترضوا سابقا، يبلغ متوسط مدة حضانة فيروس كورونا الجديد 14 يوما، وتبدأ الأعراض الأولى بالظهور بعد اليوم الخامس للإصابة. ويقول الأطباء "أولى الأعراض تظهر عادة في اليوم الخامس بعد الإصابة، حيث ترتفع حرارة الجسم مع سعال جاف، وقد تظهر آلام في الصدر. هذه هي الأعراض الرئيسية التي يجب أن ينتبه لها الجميع".

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ولا يستطيع الأطباء احتساب العدد التقريبي لحالات الإصابة بهذا الفيروس، دون الشعور بذلك. ولكن هناك حالات مسجلة، تشير إلى إمكانية سريان المرض من دون ظهور أعراضه. فمثلا 392 مصابا من مجموع 705 في سفينة الركاب Diamond Princess لم يشعروا بأي من هذه الأعراض.

ووفقا لخبراء منظمة الصحة العالمية، "لا توجد أدوية وعقاقير للوقاية من المرض. والمضادات الحيوية ليس لها أي تأثير ضد الفيروسات، لأن مفعولها مضاد للبكتيريا فقط. وهذا يعني أنها لا تنفع في علاج فيروس كورونا".

المصدر: ميديك فوروم