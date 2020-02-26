تدمير الخلايا السرطانية من دون جراحة

يعمل علماء جامعة سمارا الروسية على ابتكار طريقة لتدمير الخلايا السرطانية من دون تدخل جراحي، باستخدام نبضات مغناطيسية.

ويفيد المكتب الاعلامي للجامعة، بأن "علماء الجامعة الوطنية للبحوث، يعملون على ابتكار طريقة لتدمير الأورام السرطانية من دون تدخل جراحي بمساعدة النبضات المغناطيسية".

ووفقا للمكتب الاعلامي، يشارك في هذا العمل خبراء من معهد الطب التجريبي والتكنولوجيا الحيوية لجامعة سمارا الطبية ومركز تكنولوجيا الخلايا التابع لمركز "ديناستيا" الطبي في مقاطعة سمارا.

ويقترح العلماء تدمير الخلايا السرطانية بمساعدة نبضات المجال المغناطيسي، التي تنتجها وحدة من ابتكار علماء جامعة سمارا أبعادها 50х70 سنتمترا. هذه النبضات المغناطيسية في مستوى معين لشدة المجال المغناطيسي تدمر الخلايا وتقتلها.

إقرأ المزيد

هذا الابتكار سيساعد على تحديد منطقة الخلايا بدقة وتدميرها بأقل تأثير في الخلايا السليمة القريبة من الورم الخبيث.

ويشير المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أن العلماء اختبروا ابتكارهم على خلايا جذعية سليمة والخلايا الليفية التي تربط الأنسجة. وتقول البروفيسورة لاريسا فولوفا رئيسة قسم التكنولوجيا الحيوية، "وفق معلوماتنا لم تستخدم طريقة نبضات المجال المغناطيسي في الطب وفي الأغراض العلاجية سابقا، ولم يدرس تأثيرها".

وتشير الدكتورة إيرينا بيليايفا من جامعة سمارا، إلى أن التجارب التي أجريت على الخلايا الجذعية لأنسجة وأعضاء الجسم المختلفة، ساعدت على بناء طوبوغرافيا تأثير نبضات المجال المغناطيسي في طبقة الخلايا وتحديد مستوى الترددات وشدة المجال اللازمة للعلاج.

المصدر: نوفوستي