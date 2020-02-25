مسارات انتشار فيروس "كورونا"

توصل علماء الصين إلى استنتاج يفيد، بأن انتقال فيروس "كورونا" من شخص إلى آخر بدأ في شهر نوفمبر أو بداية ديسمبر 2019، وانتقل من مكان آخر إلى سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان.

وقد حلل الخبراء البيانات الجينية لـ 93 عينة من فيروس "كورونا"، تم جمعها في 12 دولة في أربع قارات ، بالإضافة إلى مصادر طرق العدوى والتوزيع. واتضح أن إصابة شخص ما في سوق المأكولات البحرية كان من قبل "مريض أولي". وهذا يؤكد النظرية القائلة بأن سوق المأكولات البحرية لم يكن مصدر انتشار فيروس "كورونا". كما يؤكد الخبراء، على أن المرض انتشر عبر ثلاثة مسارات.

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وتمكن الخبراء من إثبات أن مدينة ووهان هي مصدر الإصابات في تسع مقاطعات صينية و11 دولة أجنبية. كما حددوا ثلاثة مصادر محتملة لانتشار العدوى في مقاطعة غواندونغ، ومصدرين في تشونغتشينغ وتايوان. وأثبت الخبراء أيضا وجود ما لا يقل عن مصدرين لإصابة المرضى في أستراليا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة.

المصدر: فيستي. رو