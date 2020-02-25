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طبيب روسي يدعو إلى منع الوشم

الصحة

طبيب روسي يدعو إلى منع الوشم
Sputnik Екатерина Чеснокова
صورة تعبيرية
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دعا الطبيب غينادي أونيشينكو، النائب الأول لرئيس اللجنة العلمية والتعليم في مجلس الدوما، إلى منع الوشم لخطورته على الصحة.

ووفقا للطبيب، يرتبط حب الوشم بفرط إنتاج الهرمونات الجنسية. وقال في حديث لإذاعة "موسكو تتحدث"، "هذا هو مظهر حاد للأزمة الفكرية الروحية، التي نواجهها. عموما يجب منع جميع أنواع الوشم".

وأضاف، قد يسبب عمل الوشم الإصابة بأمراض قاتلة، وقال "أي مادة كيميائية تدخل تركيب طبقة الجلد، يمكن أن تشكل خطورة. وأي جسم غريب يمكن أن يحدث التهابات قيحية قد تتطور إلى أورام خبيثة".

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وأضاف، "من أين أتت هذه العادة البدائية الغريبة؟ صحيح كان القدماء يرسمون على أجسامهم رسوما قبيحة لتخيف الأرواح. ولكن عندما الفتيات والشباب ينقشون ذلك الآن، فكيف سيتخلصون منها عند تقدمهم بالعمر، وكيف سيوضحون ذلك لأولادهم وأحفادهم."

ويذكر أن نائبا آخر سبق أن اقترح منع المراهقين من عمل الوشم، لأنه يؤثر سلبا في التطور النفسي للشخص.

المصدر: نوفوستي

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