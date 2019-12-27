رجل يبتكر طريقة فريدة للانتقام من زوجته

ابتكر مواطن إنجليزي من مدينة بورتسموث طريقة فريدة للانتقام من زوجته التي قصت شعرة بطريقة غبية وتسبب له الأرق بشخيرها المتواصل.

وتفيد صحيفة The Sun، بأن المواطن جيمس ماكجرو (40 سنة) ومهنته تنظيف زجاج النوافذ وزوجته كيلي (37 سنة) يمزحان مع بعضهما كثيرا خلال 24 سنة . وقبل فترة قصيرة عملت كيلي لزوجها قصة شعر غبية جدا.

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وردا على ذلك قرر رسم وشم صورتها وهي تشخر مفتوحة الفم على فخذه مستخدما بذلك صورة التقطها وهي نائمة. أثار هذا الوشم غضب كيلي واعتبرته تجاوزا لكل الحدود المسموح بها، وبدأت تفكر بكيفية الانتقام منه. وقد أكدت على أن زوجها وضع للصورة إضافات من عنده، ورغم كراهيتها للصورة لا يمكنها النظر إلى الوشم من دون ضحك.

المصدر: لينتا. رو