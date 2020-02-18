كيف نحافظ على سلامة المفاصل ونطيل عمرها؟

يمكن أن تسبب عادة طقطقة الأصابع أو الرقبة في إحالة هذه المفاصل إلى "التقاعد" مبكرا جدا. ولكن لماذا يحدث هذا وكيف نتجنبه؟

يقول الدكتور قسطنطين تيرنوفوي، أخصائي طب وجراحة العظام، إن صوت طقطقة المفاصل، هو أحد الأصوات المزعجة على الأرض. وإن الشخص الذي يكرر هذه العملية دائما، يزعج المحيطين به من جانب ويضر بصحته من جانب آخر. ولكن ما طبيعة هذه العادة السيئة؟

يقول الأخصائي، "الكثيرون تعجبهم طقطقة الأصابع أو الرقبة. هذه العملية مرتبطة في الأساس بتشنج عضلات اليدين أو الرقبة، ما يؤدي إلى نشوء رغبة لا تقاوم لعمل هذه الطقطقة. وعندما يفعل الشخص هذه العملية 20-30 مرة في اليوم تصبح شبيهة بالعصاب الحركي. كما يحصل في عادة قضم الأظافر".

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واضاف، "ينجم عن تكرار عملية طقطقة مفاصل اليدين والرقبة، عدم استقرار هذه المفاصل، لأنها تلحق الضرر بالأنسجة والأربطة الخاصة بالمفاصل، وحدوث مشكلات دائمة وتعرض أصابع اليدين إلى شيخوخة مبكرة وظهور الرعشة المستمرة.

وللتخلص من هذه العادة السيئة ينصح الخبير بتدليك العضلات لتخفيف تشنجها، وعند اللزوم مراجعة طبيب نفساني لعلاج العصاب الحركي.

المصدر: نوفوستي