نقل سائح روسي عائد من الصين إلى المستشفى بعد إصابته بضيق التنفس

سجلت إدارة الصحة في مدينة تولا الروسية يوم 29 يناير التهابا رئويا حادا لدى مواطن روسي عاد لتوه من مدينة هاينان الصينية.

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وأعلن ناطق باسم إدارة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك) في مقاطعة تولا أنه تم نقل المصاب إلى قسم الأمراض المعدية في المستشفى المحلي حيث فرضت عليه الرقابة الطبية المشددة. كما خضع المريض لفحوص مختبرية وعلاج ضروري.

واتخذت إدارة الصحة في المقاطعة، حسب الناطق، إجراءات وقائية جبرية في منزل المريض.

يذكر أن عدد المصابين بالالتهاب الرئوي الذي يسببه فيروس"كورونا" القاتل بلغ في الصين، حسب المعلومات الأخيرة، 5974 شخصا توفي منهم 132 مريضا، كما سجلت حالات الإصابة بهذا المرض في كل من تايوان وتايلاند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والإمارات العربية وفرنسا وسنغافورة وألمانيا وماليزيا وأستراليا وغيرها من البلدان.

المصدر: نوفوستي