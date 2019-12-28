ما أضرار النوم الطويل؟

لقد تحدث الخبراء مرارا وتكرارا عن العواقب السلبية لقلة النوم على الصحة. ولكن النوم لفترات طويلة قد يكون خطرا على الصحة أيضا.

وتفيد مجلة Neurology بأن نتائج الدراسة الجديدة التي أجراها علماء صينيون بمشاركة 31750 متطوعا متوسط أعمارهم 62 سنة، ولم يعانوا من أي مشكلات صحية، أثبتت أن النوم فترات طويلة يضر بالدماغ، حيث يمكن أن يصبح سببا لحدوث جلطة دماغية. وتابع العلماء الحالة الصحية للمشتركين في الدراسة خلال ست سنوات، أصيب خلالها 1557 شخصا بالجلطة الدماغية.

وكان الباحثون خلال هذه الفترة يجمعون معلومات عن صحة المشتركين ويجرون استطلاعات من أجل الحصول على معلومات شاملة عن العادات المرتبطة بالنوم ليلا ونهارا. واتضح لهم أن 8% من المشتركين تعودوا على النوم 90 دقيقة في النهار. و24% منهم ينامون تسع ساعات وأكثر ليلا.

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وقد ظهر من تحليل البيانات، أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من ثماني ساعات في الليل هم أكثر عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة 23% مقارنة بالذين ينامون 7-8 ساعات ليلا. كما أن الذين ينامون ليلا أقل من سبع ساعات أو 8-9 ساعات، هم أقل عرضة للجلطة الدماغية من الذين ينامون أكثر من سبع ساعات ولكن أقل من ثمانية ساعات ليلا. وأن الذين تعودوا على النوم أكثر من 90 دقيقة في النهار يرتفع خطر إصابتهم بالجلطة الدموية بنسبة 25%، مقارنة بالذين ينامون 30 دقيقة.

ويشير الباحثون، إلى أن الذين تعودوا على النوم ساعات طويلة ليلا ونهارا، هم أكثر عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة 85% من الآخرين الذين لا ينامون أكثر من 7-8 ساعات في اليوم.

المصدر: فيستي. رو