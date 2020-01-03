كيف تؤثر اليوغا في دماغ الإنسان؟

أعلن علماء من الولايات المتحدة، أن رياضة اليوغا مفيدة ليس فقط للجسم، بل و"تهز" بصورة جدية دماغ الإنسان.

وقد توصل العلماء إلى هذه النتيجة مقارنة بحالة الأشخاص الذين لم يمارسوا اليوغا في حياتهم إطلاقا قبل وبعد دورة تدريبية استغرقت بضعة أشهر. كما خضع لهذه الدراسة أشخاص يمارسون اليوغا بانتظام منذ سنوات، وقارنوا حالتهم مع الناس العاديين. وقد درس العلماء دماغ جميع المشتركين في هذه الدراسة بواسطة الطرق التكنولوجية الفائقة للتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي الكمبيوتري.

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واتضح للعلماء، أن أجزاء عديدة في دماغ الذين يمارسون اليوغا بانتظام متطورة أكثر مما لدى الآخرين. ومن بين هذه الأجزاء أولا، الحصين وهي المنطقة المسؤولة عن الذاكرة، وثانيا، جزء القشرة الدماغية التي تساهم في اتخاذ القرارات وإدارة المهام المتعددة وتقييم وانتقاء الخيارات. وثالثا، جسم اللوزة، المسؤول عن العواطف، وأخيرا الشبكة العصبية.

ويقول البروفيسور نيها غوتي من جامعة إلينوي، تحسن ممارسة اليوغا الاستجابة العاطفية وتخفف الإجهاد والقلق والاكتئاب. ويبدو أن هذا بالذات يحسن عمل الدماغ.

المصدر: نوفوستي