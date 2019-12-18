لا تظهر أعراض سرطان الرئة عادة في المراحل المبكرة، ولا ترتبط جميعها برئتي المريض، فقد يحمل الوجه علامات تدل على الإصابة بالمرض الفتاك.

ويشرح موقع LungCancer.net: "يمكن أن يسبب سرطان الرئة تورما في الوجه والرقبة، عندما يضغط الورم على الوريد، الذي يمتد من الرأس إلى القلب، في ما يسمى أعراض متلازمة الوريد الأجوف، أو انسداد الوريد الأجوف العلوي، الذي ينقل الدم من الرأس والذراعين إلى القلب".

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وأضاف موضحا: "يمر الوريد الأجوف العلوي بالقرب من الجزء العلوي من الرئة اليمنى، وكذلك بالقرب من العقد اللمفاوية في تجويف الصدر. وقد تتداخل الأورام الموجودة في الرئة أو حولها أو في الغدد الليمفاوية مع عمل الوريد الأجوف العلوي، ما يمنع التدفق الطبيعي للدم".

ويقول الموقع إن انسداد الوريد الأجوف العلوي غالبا ما يكون بسبب الإصابة بالسرطان، مثل سرطان الرئة أو الثدي أو الغدد الليمفاوية أو الخصية، أو سرطان الغدة الدرقية.

ويمكن أيضا أن يحدث انسداد الوريد الأجوف العلوي بسبب حالات غير سرطانية، مثل التهابات الرئة والتهاب الوريد وعدوى فطرية.

وتتطور أعراض انسداد الوريد الأجوف بشكل سريع أو تدريجي، حيث تشمل الأعراض المبكرة تورما حول العين أو في الوجه، وخاصة في الصباح.

ومن حين لآخر، يمكن أن يؤدي انسداد الوريد الأجوف العلوي إلى ظهور أعراض الدوار والصداع، والاضطرابات البصرية والإغماء واحمرار في الوجه، وغيرها. وبغض النظر عن الأسباب، يعد هذا الانسداد خطيرا وقد يهدد الحياة، حيث يتطلب الأمر عناية طبية فورية.

- أعراض أخرى لسرطان الرئة:

• سعال مصحوب بالدم.

• صعوبة التنفس.

• التعب غير المبرر وفقدان الوزن.

• توجع أو ألم عند التنفس أو السعال.

المصدر: إكسبريس