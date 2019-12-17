فوائد الفلفل الحار

كشف علماء معهد البحر الأبيض المتوسط للأمراض العصبية في إيطاليا، عن فوائد استهلاك الفلفل الحار بصورة منتظمة ودورية، في إطالة العمر وخفض خطر الموت المبكر بنسبة 23%

ويفيد موقع EurekAlert ، بأن البحث شمل 22811 شخصا كان الأطباء يتابعون حالتهم الصحية على مدى ثماني سنوات. وقد أشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين كانوا يتناولون الفلفل الحار بانتظام ودوريا (4 مرات في الأسبوع وأكثر) كانوا أقل عرضة للموت بسبب النوبات القلبية بنسبة 40% وأن خطر الموت بسبب اضطراب الدورة الدموية في الدماغ انخفض كثيرا، وأن التأثير الوقائي للفلفل لم يعتمد على النظام الغذائي للمشتركين في الدراسة.

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ويخطط الباحثون للاستمرار في البحث، من أجل تحديد الآليات البيولوجية الكيميائية التي تشكل أساس تأثير الفلفل الحار بمختلف أنواعه المحتوية على مادة كابسيسين القلوية التي لها مذاق حارق. وكما هو معلوم هذه المادة تساعد على موت الخلايا السرطانية نتيجة تأثيرها في ميتاكوندريا الخلايا.

المصدر: لينتا. رو