أمل جديد لمرضى الربو ينقذهم من ادعاءات "تدمير الكوكب"

تعمل شركة أدوية إيطالية على تطوير منتج صديق للبيئة لصالح مرضى الربو، والذي قد يكون متاحا في الأسواق في غضون 5 سنوات فقط.

وتقول الشركة إن هذا الدواء الجديد يمكن أن يخفض البصمة الإلكترونية لأجهزة الربو الحيوية المستخدمة حاليا، بنسبة 90%.

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وأوضحت شركة Chiesi Farmaceutici أنها تخلق نوعا جديدا من الوقود الدافع الذي يقلل أكثر من 500 غرام من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن نفخة واحدة من أجهزة الاستنشاق العادية المستخدمة بشكل شائع من قبل مرضى الربو.

وكان المرضى يخشون في الماضي من أن المواد الكيميائية المختلفة قد لا تكون فعالة مثل المواد المستخدمة حاليا، ما يعرض صحتهم للخطر.

لكن Chiesi Farmaceutici تصر على أن أجهزة الاستنشاق الجديدة "الخضراء" ستعمل بالقدر نفسه للأدوية الحالية، وسيكون الأمر بمثابة "انتقال سلس للمرضى" إلى استخدام الدواء الجديد.

وتوجد أجهزة صديقة للبيئة في الأدوية الحالية لمرضى الربو، ولكنها تعمل بشكل مختلف، وتعرف باسم جهاز الاستنشاق بالعلاجات الجافة، إلا أن أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة، هي النوع الأكثر شيوعا بين المرضى، والأكثر ضررا للبيئة.

ومن المنتظر أن يكون الدواء الجديد الذي تعد به شركة الأدوية الإيطالية، مزيجا من الاثنين، ويقول الخبراء إنه إذا تم طرحها بالأسواق، فإنها ستنقذ الكوكب من آلاف الأطنان من ثاني أكسيد الكربون التي يتم إطلاقها في الهواء كل عام.

وقال أوغو دي فرانشيسكو، الرئيس التنفيذي للشركة: "نعتقد أن حماية صحة المرضى والبيئة يجب ألا تكون مسألة حل وسط"، مضيفا: "لا ينبغي أن يتحمل المرضى عبء المسؤولية البيئية عند النظر في خيارات العلاج التي تؤثر على صحتهم".

ووصفت الشركة أجهزة الاستنشاق بأنها "قليلة الكربون" وقالت إنها ستستخدم غازا يسمى HFA 152a، والذي يعرف بأنه مادة دافعة ذات "احتمالية منخفضة للاحتباس الحراري"، وفقا للأمم المتحدة.

المصدر: ديلي ميل