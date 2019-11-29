مشروب شتوي لذيذ "يحمينا" من أزمة صحية تهدد حياتنا!

أثبت خبراء أن بعض القرارات الغذائية تقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية المهددة للحياة، التي تحدث عندما يتسبب انسداد الشريان التاجي في "تجويع" عضلة القلب من الدم والأكسجين.

ولحسن الحظ، نظرا لأن مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية مرتبطة بقوة بقرارات نمط الحياة غير الصحية، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها لتجنب خطر الإصابة بمضاعفات مميتة.

وتشير دراستان أجريتا من قبل Flaviola Research Consortium بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ونُشرتا في مجلتي: Age والمجلة البريطانية للتغذية، إلى أن شرب الشوكولا الساخنة قد يوفر حماية كبيرة ضد الإصابة بنوبة قلبية.

ووجدت الدراسة الأولى أن كوبا من الشوكولا الساخنة يوميا، قد يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية في السنوات العشر المقبلة من حياة الفرد، بنسبة 31%.

وتبين أن العناصر الغذائية النباتية المسماة "كاكاو فلافانول"، الموجودة في الشوكولا، تساهم في تحسين وظيفة القلب لأن التقدم في العمر يسبب تصلب الشرايين.

ووجد الباحثون أن مركبات الفلافانول قدمت فوائد صحية للقلب، لدى المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما، وكذلك لمن تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عاما.

وتوصلوا أيضا إلى أن توسع الأوعية تحسن بشكل كبير لدى كلتا الفئتين العمريتين، اللتين تناولتا الفلافانول على مدار الدراسة.

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وأظهرت نتائج الدراسة، أن "كاكاو فلافانول" يؤدي إلى انخفاض واضح في ضغط الدم الانقباضي، الذي يشير إلى مقدار الضغط الذي يمارسه الدم على جدران الشرايين.

ووجدت الدراسة الثانية التي أُجريت على رجال ونساء أصحاء تتراوح أعمارهم بين 35 و 60 سنة، أن خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية انخفض بنسبة 22% بعد تناولهم لمشروب الفلافانول مرتين في اليوم، لمدة أربعة أسابيع.

ويمكن أن تشمل أعراض النوبة القلبية ما يلي:

• ألم في الصدر - إحساس بالضغط أو الضيق أو الضغط في وسط الصدر.

• ألم في أجزاء أخرى من الجسم - يمكن أن تشعر كما لو أن الألم ينتقل من صدرك إلى ذراعيك والفك والعنق والظهر والبطن.

• الشعور بالدوار.

• التعرق.

• ضيق في التنفس.

• الشعور بالمرض (الغثيان).

• إحساس هائل بالقلق (يشبه نوبة الهلع).

• السعال المستمر.

المصدر: إكسبريس