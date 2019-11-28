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العلماء: الصيام المنتظم يحد من خطر فشل القلب ويطيل العمر

الصحة

العلماء: الصيام المنتظم يحد من خطر فشل القلب ويطيل العمر
Globallookpress CHROMORANGE / Bilderbox
صورة أرشيفية
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قالت مجلة MedicalXpress نقلا عن جمعية القلب الأمريكية إن الصيام المنتظم يمكن أن يخفض من خطر الإصابة بفشل القلب ويطيل عمر الإنسان.

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وأجرت الجمعية تجربة على ألفي شخص متطوع حيث خضعوا لعملية القسطرة الإجبارية. ومارس 389 شخصا منهم الصيام المنظم حيث يراقبهم أخصائيون لمدة 4 أعوام ونصف العام. واتضح أن عدد الوفيات ضمن هؤلاء أقل من الباقين بنسبة 45%.

وتدل إحصاءات النوبات القلبية على أن الذين يتبعون الصيام المنتظم معرضون للنوبة القلبية أقل بنسبة 71%.

وقال بعض العلماء إن نتائج الدراسة فاجأتهم للغاية. فالصيام لمدة يوم واحد كل شهر يجعل جسم الإنسان ينشّط بعض الآليات التي لا يتم تفعيلها في الظروف العادية.

المصدر: لايف

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