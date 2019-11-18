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موسيقي يعزف على البيانو أثناء إجراء جراحة في دماغه

الصحة

موسيقي يعزف على البيانو أثناء إجراء جراحة في دماغه
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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أجرى أطباء إيطاليون عملية جراحية متطورة لدماغ موسيقي عاشق للجاز أمتعهم بعزفه على البيانو أثناء إجرائهم العملية له.

وتساعد التقنية المطورة، التي يطلق عليها اسم "جراحة الدماغ الواعي"، الأطباء في علاج أورام الدماغ ونوبات الصرع دون الإضرار بالمناطق المسؤولة عن الرؤية أو الكلام أو الحركة، عن طريق الخطأ.

موسيقي يعزف على البيانو أثناء إجراء جراحة في دماغه
© AUSL della Romagna / www.auslromagna.it

ويظل المرضى واعين أثناء العملية، ويمكنهم الرد على الأسئلة، ما يسمح للجراحين بمعرفة أنهم يعالجون الجزء الصحيح من الدماغ.

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وتمكّن مريض مدرس للموسيقى، في مستشفى "موريزيو بوفاليني" في تشيزينا، وسط إيطاليا، من عزف العديد من الألحان على البيانو أثناء عملية إزالة ورم سرطاني من دماغه.

وقال رئيس قسم الأعصاب في المركز، الدكتور لويجينو توساتو، إن الجراحة المعقدة و"الاستثنائية" كانت ناجحة. وأوضح أن الطريقة المختارة هي أفضل خيار لإنقاذ حياة المريض، مع ضمان الحفاظ على "مهاراته الفنية والموسيقية"، في الوقت نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن العمليات العصبية التي يخضع لها المرضى وهم مستيقظون، أصبحت أكثر شعبية في أنحاء مختلفة من العالم. وفي العام الماضي، عزف موسيقي الجاز الجنوب إفريقي، موسى مانزيني، على الغيتار أثناء إجراء جراحة في دماغه. واختار البقاء مستيقظا من أجل الحفاظ على حركات أصابعه.

المصدر: RT

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