بث جراحة دماغية لفتاة أثناء استيقاظها مباشرة على "فيسبوك" (فيديو)

أجرى أطباء عملية جراحية دماغية لشابة عمرها 25 عاما في ولاية تكساس الأمريكية، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، شاهدها الآلاف من الناس في بث مباشر على "فيسبوك".

وخضعت جينا شاردت لجراحة دماغية "حية" في مركز "ميثوديست دالاس الطبي"، لإزالة كتلة من الأوعية الدموية المسببة للجلطة من دماغها. وعرض المستشفى تفاصيل العملية في بث مباشر على "فيسبوك"، بعد موافقة المريضة الكاملة.

وفي حديثه مع صحيفة الغارديان، قال نيمش باتل، رئيس جراحة الأعصاب في المستشفى: "أرادت جينا أن تظهر لبقية المجتمع أنه في حال كان لدى أحد مشكلة كهذه، يمكن حلها. لقد كانت نموذجا يحتذى به بالنسبة لنا، وقد دعمناها بسبب ذلك".

"Right now we have the skull is off. The brain is exposed."



Methodist Dallas Medical Center live streamed on Facebook a portion of an awake brain surgery pic.twitter.com/wZjNc9REBI — Bloomberg TicToc (@tictoc) October 31, 2019

ولم يُظهر البث أيا من التفاصيل "الدامية" في الجراحة، بغرض عدم انتهاك سياسة "فيسبوك" حول المحتوى المخالف. ولكنه أظهر استيقاظ شاردت في منتصف العملية.

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ولحسن الحظ، لم يكن هذا حادثا ناجما عن ضعف التخدير، حيث تطلب الأمر استيقاظ المريضة للتأكد من أن الجراحة لم تسبب تعطل أي جزء من دماغها، مسؤول عن الكلام أو الحركة.

وفي حديث مع NBC News، قال بارتلي ميتشل، جراح الأعصاب المشرف على العملية: "إذا قمنا بزلة خاطئة، فربما تكلف المريضة قدرتها على الكلام، ولهذا السبب علينا تخطيط مناطق الكلام أولا قبل المضي قدما. علينا القيام بذلك أثناء استيقاظها وتحدثها معنا".

وذكرت تقارير الغارديان، أن البث المباشر الذي استمر 45 دقيقة، حقق أكثر من 45 ألف مشاهدة و1000 تعليق، عند انتهائه. واستنادا إلى بعض التعليقات، ساعدت تجربة جينا غيرها من المرضى، تماما كما أرادت.

المصدر: ساينس ألرت