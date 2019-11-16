مشروب يومي يساعد على خفض خطر الموت المبكر

أثبتت دراسات عدة أن الحمية الغذائية التي يتبعها الفرد لديها تأثير كبير على متوسط العمر المتوقع، لذلك يركز الباحثون على دراسة الأطعمة المحددة التي يمكن أن تؤثر بالفعل على مدة العمر.

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وعندما يتعلق الأمر بالعمر المديد المتوقع، فإنه يُنصح في الغالب بتناول طعام صحي متوازن، وتجنب التدخين وعدم استهلاك الكحول وغيرها من الإجراءات المعروفة في الحفاظ على الصحة، وبالتالي ضمان العيش لعمر مديد.

ولكن الدراسة الحديثة، كشفت أن شرب القهوة يساعد على العيش لفترة أطول، ويقول الباحثون إن القهوة واحدة من أكثر المشروبات صحة على الكوكب.

وتحتوي القهوة على المئات من المركبات المختلفة، يوفر بعضها فوائد صحية هامة، مثل تلك المضادة للأكسدة، التي تحمي من الإجهاد التأكسدي في الجسم، الناجم عن إتلاف الجذور الحرة.

وفي الواقع، يعتقد أن الأكسدة هي واحدة من الآليات الكامنة وراء الشيخوخة والحالات الخطيرة الشائعة بما في ذلك معظم أنواع السرطان وأمراض القلب.

وحدد الباحثون ما يقرب من 1000 مضاد أكسدة في حبوب البن والمئات الإضافية منها التي تتطور أثناء عملية التحميص.

وتحارب مضادات الأكسدة الالتهاب، وهو السبب الكامن وراء العديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك التهاب المفاصل وتصلب الشرايين والعديد من أنواع السرطان.

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وتقوم القهوة بتحييد الجذور الحرة، التي تحدث بشكل طبيعي في الجسم كجزء من وظائف التمثيل الغذائي اليومية، ولكنها يمكن أن تسبب الإجهاد التأكسدي الذي يؤدي إلى مرض مزمن.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن تناول القهوة المنتظم يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض خطيرة مختلفة.

وقالت الدراسة الحديثة التي شملت 229119 رجلا و173141 امرأة تتراوح أعمارهم بين 50 و71 عاما، إن أولئك الذين شربوا أربعة إلى خمسة أكواب قهوة يوميا، كانوا الأقل عرضة للوفاة خلال الـ12 عاما التي استمرت فيها الدراسة، حيث انخفض خطر الوفاة المبكرة لدى الرجال بنسبة 12%، ولدى النساء بنسبة 16%.

وأشارت الدراسة إلى أن استهلاك كوب واحد فقط في اليوم من القهوة، كان مرتبطا بخفض خطر الوفاة المبكرة بنسبة 5% لدى الرجال و6% لدى النساء، ما يعني أن كمية قليلة من المشروب الساخن كافية لتحقيق هذا التأثير الإيجابي، بينما لم يكن لشرب أكثر من 6 أكواب في اليوم أي فوائد صحية إضافية.

المصدر: إكسبرس