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القهوة "تحمي" عشاقها من سرطان خطير!

الصحة

القهوة
Gettyimages.ru Daniele Jesus / EyeEm
القهوة
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أظهرت دراسة حديثة أن شرب فنجان من القهوة يوميا قد يحدّ من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنحو 50% تقريبا.

وتحتوي حبوب القهوة على مادة "بوليفينول"، التي قد توقف انقسام الخلايا السرطانية.

لذا، حلل باحثون من جامعة "كوينز"Belfast البريطانية، حالة نحو نصف مليون فرد، يشرب أكثر من ¾ منهم القهوة.

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ووجدت الدراسة أن كبار السن، الذين تلقوا تعليما جامعيا، وأولئك الذين يشربون الخمر والرجال، يشربون القهوة بصورة أكبر.

وتتبع الباحثون نحو 365 ألف و157 من عشاق القهوة، وكذلك أكثر من 100 ألف فرد ممن لم يشربوا القهوة مطلقا، على مدى 7 سنوات ونصف باستخدام سجلات السرطان الوطنية.

وتبين أن خطر الإصابة بـ"سرطان الخلية الكبدية"، الذي يشكل 9 من أصل كل 10 حالات من سرطان الكبد، كان أقل بنسبة 50% لدى من يشرب القهوة، مقارنة بغيرهم.

كما خلص الصندوق العالمي لأبحاث السرطان إلى أن القهوة "تقلل" من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

ولكن الدراسة الأخيرة، التي نشرت في المجلة البريطانية للسرطان، لم تجد صلة شاملة بين القهوة وسرطانات الجهاز الهضمي الأخرى.

المصدر: ديلي ميل

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