 
مباشر

اكتشاف خاصية مفيدة للقهوة

الصحة

اكتشاف خاصية مفيدة للقهوة
Globallookpress Jürgen Sprenger/http://imagebroker.com/#/search/
اكتشاف فائدة جديدة للقهوة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mmhx

اكتشف العلماء أن تناول القهوة بانتظام يمكن أن يؤدي إلى تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والكبد ومرض السكري.

ويشير الموقع الالكتروني للرابطة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، إلى أن خبراء كلية بايلور للطب، أجروا دراسة شاملة بمشاركة 34 شخصا، أخذوا خلالها 97 عينة من مختلف أجزاء الغشاء المخاطي للقولون. بعد ذلك قارنوا انتشار مختلف أنواع البكتيريا في الأمعاء على أساس أعلى (أكبر من 82.9 ملغم) وأقل كمية كافيين يتناولها المشاركون في الدراسة.

إقرأ المزيد
كشف فائدة القهوة في مكافحة مرض السكري 2
كشف فائدة القهوة في مكافحة مرض السكري 2

واتضح للباحثين، أن المجموعة الأولى تملك في أمعائها بكتيريا مفيدة مضادة لالتهابات Faecalibacterium و Roseburiaوأعداد قليلة من البكتيريا الضارة من نوع Erysipelatoclostridium.

ويشير الباحثون إلى أن هذا التركيب في نبيت الأمعاء يلعب دورا مهما في تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري وأمراض الكبد.

 المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو من داخل أحد سجون تنظيم داعش في سوريا