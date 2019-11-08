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أعراض تشير إلى تطور سرطان الكبد

الصحة

أعراض تشير إلى تطور سرطان الكبد
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كبد سليمة
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إن سرعة الشعور بالشبع عند تناول الطعام قد تكون إشارة واضحة لتطور سرطان الكبد. بحسب خبراء معهد بحوث السرطان في بريطانيا.

ووفقا لخبراء المعهد، يؤدي الورم إلى زيادة الضغط في الكبد، لذلك تتحرك السوائل من الأوردة إلى تجويف البطن (انتفاخ البطن)، ما يسبب شعورا كاذبا بالشبع.

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ويشير خبراء المعهد إلى أن من العلامات الأخرى لتطور سرطان الكبد،  فقدان الوزن، واصفرار الجلد وبياض العينين والحكة والوهن، والبول الداكن اللون.

المصدر: نوفوستي

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