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اكتشاف خطر جديد للنيكوتين

الصحة

اكتشاف خطر جديد للنيكوتين
Globallookpress imagebroker/Michaela Begsteiger
النيكوتين يسبب الفصام والاكتئاب
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اكتشف علماء الوراثة في بريطانيا أن التدخين يساهم ويضاعف من خطر تطور الأمراض النفسية مثل الفصام والاكتئاب.

وتفيد مجلة Psychological Medicine بأن العلماء حللوا الحمض النووي لأكثر من نصف مليون مواطن في بريطانيا، واكتشفوا، أن الذين يعانون من الفصام والاكتئاب يدخنون أكثر من بقية المشتركين في هذه الدراسة العلمية.

كما أن البريطانيين الذين يدمنون على النيكوتين، يتضاعف خطر إصابتهم بالفصام والاكتئاب المزمن، مقارنة بغير المدخنين المشتركين في هذه الدراسة.

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استنادا إلى هذا اقترح علماء الوراثة نظرية تفيد بأن النيكوتين يسبب اختلال عمل أهم جزيئات الإشارة في الدماغ- السيروتينين والدوبامين. هذه الجزيئات بالذات تساهم في تطور الفصام والاكتئاب.

المصدر: نوفوستي

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