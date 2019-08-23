العلماء يكشفون فائدة التخلي عن التدخين

يمكن للمدمنين على التدخين منذ أكثر من 20 سنة تخفيض خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية، إذا ما تخلوا فعلا عن هذه العادة السيئة.

تفيد مجلة JAMA، بأن علماء جامعة فاندربيلت الأمريكية، توصلوا إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة وتحليل معطيات نتائج أبحاث فرمنغهام للقلب التي تستمر منذ أكثر من 60 سنة، وخضع لها 8770 شخصا خلال أعوام 1954-2014 .

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وقد ركز الباحثون اهتمامهم على العلاقة بين التخلي عن التدخين وأمراض القلب والأوعية الدموية. وظهر من نتائج هذه الدراسة، أنه خلال السنوات الخمس الأولى بعد التخلي عن عادة التدخين السيئة انخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 39%.

ويشير الباحثون، إلى أن الشخص المدخن يحتاج بعد إقلاعه عن التدخين إلى ما يقارب 25 سنة ليصبح احتمال إصابته بأمراض القلب والأوعية الدموية مساويا للأشخاص الذين لم يدخنوا في حياتهم أبدا.

المصدر: نوفوستي