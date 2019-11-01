دحض شائعة خطورة الآيس كريم مع نزلات البرد

كشف مصدر في المنظومة الروسية للجودة (روس كاتشيستفو) لماذا يجب تناول الآيس كريم حتى عند الإصابة بأمراض البرد.

ووفقا للخبراء، لن يفاقم الآيس كريم (البوظة) المرض، خلافا للرأي السائد والشائع، بل سيساعد في التغلب على أعراضه، ويخفف الألم في الحنجرة.

كما أن الآيس كريم يحتوي على مواد مغذية عديدة لذلك يجب إضافته إلى النظام الغذائي للمريض.

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وأشار المصدر إلى أنه عند الإصابة بأمراض البرد يجب تناول كمية أكبر من المواد الغذائية المحتوية على فيتامين C، وتناول منقوع البابونج والعسل.

المصدر: نوفوستي