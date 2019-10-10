بوتين يدعو لمحاربة الإدمان على الكحول

أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مؤتمر "روسيا قوة رياضية" إلى التقدم الملحوظ الذي حققته بلاده في السنوات الأخيرة في إطار محاربة الإدمان على الكحول، ودعا لمكافحة تلك الظاهرة.

ونوه الرئيس الروسي بإحصائيات منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى انخفاض معدلات استهلاك المشروبات الكحولية في بلاده، وأكد أن هذا الأمر ساهم في زيادة متوسط العمر عند الشعب الروسي.

إقرأ المزيد

وكانت بيانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية قد أشارت منذ مدة إلى أن المعدلات السنوية لاستهلاك المشروبات الكحولية في روسيا، قد انخفضت في العامين الأخيرين بنسبة 43% مقارنة بالعام 2003، الأمر الذي أكدته وزارة الصحة الروسية أيضا.

وكان بوتين قد دعا في مناسبات عديدة إلى محاربة إدمان الكحول في بلاده، وعام 2016 بدأ حملة ضد هذه الظاهرة، ومكافحة تعاطي المشروبات الكحولية منخفضة الجودة.

المصدر: لينتا.رو