ابتكار حل رائع لـ"سن اليأس لدى الرجال"!

تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون مع تقدم الرجال في العمر، ما يؤدي (في كثير من الأحيان) إلى التعب وانخفاض الرغبة الجنسية والاكتئاب.

ويلجأ الرجال إلى تناول التستوستيرون لتعزيز الثقة، ولكن الإجراء هذا يزيد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والسكتات الدماغية، لذا بحث العلماء عن حل أفضل ونجحوا في إنشاء خلايا تنتج التستوستيرون في المختبر.

وتجري إعادة تشكيل خلايا الجلد لتصبح خلايا جذعية متعددة القدرات، والتي يمكن أن تصبح أي نوع من الخلايا في الجسم، حيث تُزرع في طبق من العناصر الغذائية المختارة بعناية، لإنشاء إمدادات الرجل الخاصة من هرمون التستوستيرون.

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وقال الدكتور فاسيليوس بابادوبولوس، كبير معدي الدراسة من جامعة جنوب كاليفورنيا: "إن تناول التستوستيرون يشعر الرجال بالتحسن مع فقدان الوزن وعودة وظيفة الانتصاب. ولكن دراستنا توفر طريقة لتوليد مواد زراعة محتملة للعلاجات السريرية، وكذلك طريقة نحو اختبار وتطوير عقاقير جديدة".

ولأول مرة، ابتكر العلماء خلايا مماثلة تقريبا للخلايا في الخصيتين، التي تنتج التستوستيرون.

وقال آلان باسي، من جامعة "شيفيلد"، الذي لم يشارك في الدراسة: "من المؤكد أن هناك حاجة لتطوير طريقة لبدء إنتاج هرمون التستوستيرون في الخصيتين لدى الرجال، الذين يعانون من انخفاضه".

ويعتقد معدو الدراسة، التي نُشرت في مجلة "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم"، أن موضوع حقن هرمون التستوستيرون يحتاج 5 إلى 10 سنوات، ليصبح واقعا.

المصدر: ديلي ميل