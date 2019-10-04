الكشف عن سبب المرض الغامض الذي قضى على 18 شخصا في الولايات المتحدة

كشفت الهيئات المختصة الأمريكية، أمس الخميس، أن المرض الغامض في الرئة الذي ارتفع عدد الوفيات والمصابين به مرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن عدد الذين توفوا، المبلغ عنه، بسبب هذا المرض الذي يصيب الرئة بلغ 18 حالة، مشيرة إلى أن الحالات المؤكدة والمحتملة بالإصابة بالمرض وصلت إلى 1080 في 48 ولاية حتى الآن.

ولم يربط المحققون حتى الآن بين الأمراض وأي منتج أو مكون بعينه، لكنهم أشاروا إلى زيوت في السجائر الإلكترونية تحتوي على رباعي هيدرو كانابينول، وهو من أحد مكونات الماريخوانا.

وقد حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التابعة لوزارة الصحة الأمريكية، مجددا هذا الأسبوع من استخدام هذه السجائر حتى يتم معرفة وتحديد أسباب الإصابات بدقة.

المصدر: رويترز