ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بسبب السجائر الإلكترونية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الأمريكية يوم الخميس 26 سبتمبر الجاري أن عدد الإصابات المرضية المسجلة رسميا بلغ 805 إصابات و12 حالة وفاة، بسبب تدخين السجائر الإلكترونية.

يذكر إن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن عدد المصابين بلغ 530 شخصا وسبع وفيات مسجلة رسميا، بسبب أمراض الرئة. وقد بدأ العاملون في قطاع الصحة بالتحقيق في هذه الأمراض، ولكنهم لا يربطونها بسبب محدد.

وفقا لبيانات تلك المراكز تم تسجيل حالات وفاة مؤكدة بسبب السجائر الإلكترونية في ولايات كاليفورنيا، فلوريدا، جورجيا، ألينوي، إنديانا، كنساس، مينيسوتا، ميسيسبي، ميسوري، وأوريغون.

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وقد بدأت في مجلس النواب الأمريكي جلسة استماع عن الأمراض التي تسببها السجائر الإلكترونية، وأعلنت ولاية ماساتشوستس حظرا لمدة أربعة أشهر على بيع السجائر الإلكترونية وكل ما يتعلق بها.

إن تشديد السيطرة أجبر شركة Juul Labs، الرائدة في تصنيع السجائر الإلكترونية على تعليق جميع الإعلانات في الولايات المتحدة في مجال البث والطباعة والمنتجات الرقمية وتعيين Altria Group Inc. كمدير تنفيذي.

وقد نصح مسؤولون في الرعاية الصحية المدخنين، بالتخلي عن تدخين السجائر الإلكترونية، وحثوا المواظبين على تدخينها إلى عدم شراء الزيت المستخلص من الماريخوانا الذي يباع في الشوارع، أو المعدل من متاجر منتجات السجائر الإلكترونية.

المصدر: ميديك فوروم