ما الذي تقوله عينك عن صحتك؟

كشف أطباء العيون عن مجموعة من الأعراض البصرية التي تشير إلى العديد من المشكلات الصحية في الجسم.

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ويمكن للتغييرات البسيطة في العين أن تشير إلى مجموعة من المشكلات الخطيرة المتعلقة بالصحة ونمط الحياة، بما في ذلك السكري، والاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية والتعرض لأشعة الشمس.

ويقدم طبيب العيون الدكتور كيري ميدس مجموعة من العلامات التي تظهر في العين، والتي يجب زيارة الطبيب على الفور عند ملاحظتها.

1-حلقات بيضاء حول القرنية:

إذا ظهرت حلقات بيضاء حول قوس القرنية (أو القزحية)، فهذا يعني أنه حان الوقت لزيارة الطبيب، إذ أنه على الرغم من أن هذه الحلقة قد تكون إحدى علامات الشيخوخة، إلا أنها قد تكون مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول في الدم، ويمكن أن تتنبأ بالسكتة الدماغية.

وقد تكون هذه الحلقة غير ضارة في الغالب، إلا أنه في حال كان عمرك أقل من 45 عاما، فقد يكون من المفيد زيارة أخصائي صحي.

2-ظهور الماء في العين:

قد تكون هذه علامة على أن الشخص يقضي وقتا طويلا في التحديق بجهاز الكمبيوتر، وقد حان الوقت للاستراحة من الشاشة.

فعند النظر مطولا إلى الشاشة ينخفض معدل الرمش ويتم امتصاص الدموع، ما يسبب ظهور الماء في العينين.

3-رؤية أجسام "عائمة":

يرى البعض بقعا صغيرة تتحرك في مجال رؤيتهم كأنها تطفو في الفضاء المحيط، وعلى الرغم من أنها حالة شائعة نسبيا، إلا انه لا ينبغي تجاهلها.

فهذه الحالة عادة ما تكون جزءا طبيعيا من التقدم في السن، ولكن في حال رؤيتها أكثر من المعتاد فقد تكون إشارة إلى وجود عدوى داخل العين.

4-تحول بياض العين إلى الأصفر:

هذه علامة مؤكدة على وجود مشكلة ما في الجسم، ما يتطلب زيارة الطبيب، حيث يكون اصفرار بياض العين علامة على وجود خطر كبير في الكبد، أو ربما يكون علامة قوية على الإصابة باليرقان، وهو حالة تحدث عندما تكون هناك كمية زائدة في الدم من صباغ بني مائل إلى الصفرة يسمى "بيليروبين"، يتكون من انهيار خلايا الدم الحمراء في الدم.

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5-جفاف العيون:

تعد العيون الجافة مشكلة شائعة بالنسبة للكثيرين، ووفقا للخبراء، فإن السبب الطبيعي لهذه الحالة هو أنها شكل من أشكال الحساسية.

ويمكن لعدة أدوية تباع من دون وصفة طبية المساعدة في التغلب على هذه الحساسية.

6-وخز في العينين:

يوجد تفسير بسيط لهذه الحالة، وهو أن الشخص مرهق للغاية، ويحدث الوخز عندما تتقلص العضلات وتحدث تشنجات في الأعصاب، وهي حالة مرتبطة إلى حد كبير بالتعب والإجهاد، ما يتطلب الحصول على بعض الراحة للتخلص من الألم.

7-بقع بيضاء في القرنية:

بالنسبة لأولئك الذين يرتدون العدسات اللاصقة، فمن المستحسن مراقبة ظهور بقع بيضاء على القرنية أو الطبقة الواضحة أعلى مقدمة مقلة العين، حيث يمكن لهذه العلامات أن تشير إلى وجود التهابات في القرنية.

ويقول الدكتور ميدس إنه من الصعب جدا الإصابة بعدوى القرنية دون حدوث صدمة ما، "وهذا هو السبب في كونها أكثر شيوعا بين أولئك الذين يرتدون العدسات اللاصقة".

8-عدم وضوح الرؤية:

لا ينبغي أبدا تجاهل الرؤية غير الواضحة، لأنها قد تشير إلى مشكلات تتعلق بالعين أو بمرض السكري، وهو ما يستدعي إجراء فحص شامل لمعرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك.

المصدر: ديلي ميل