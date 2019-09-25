روسيا تطور تقنيات جديدة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة

نجح علماء من الجامعة الوطنية للأبحاث النووية الروسية في تطوير تقنيات جديدة تسهل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتنقلون على كراس متحركة.

وتبعا لموقع I C A M فإن العلماء في الجامعة تمكنوا من تطوير تقنيات خاصة تعتمد الذكاء الصناعي الذي يتحكم بالكرسي المتحرك بالاعتماد على بعض المؤشرات الفيزيائية أو الحركية التي تصدر عن صاحب الكرسي.

وقال أحد العلماء المشرفين على تطوير هذه التقنيات: "الكثير من المقعدين وذوي الاحتياجات الخاصة باتوا يعتمدون على الكراسي المتحركة التي تعمل بالطاقة الكهربائية والتي يمكن التحكم بها عبر قبضات خاصة، لكن بعض هؤلاء الأشخاص لا يمكنهم التحكم بتلك القبضات بشكل دقيق بسبب إعاقتهم ما يحد من قدراتهم على التنقل أحيانا، لذا طورنا منظومة خاصة (متعددة القنوات) تمكن صاحب الكرسي المتحرك من التحكم بكرسيه عبر الأوامر الصوتية، أو عبر القبضات الكهربائية التقليدية، أو حتى عبر إيماءات اليدين".

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وأوضح العالم أن التقنية الجديدة ستساعد ذوي الاحتياجات الخاصة على التحكم بكراسيهم عبر الطرق المذكورة التي ستعمل معا في وقت واحد، ولن تتعارض آلية عمل تلك الطرق مع بعضها بسبب منظومة الذكاء الصناعي الخاصة التي ستقيّم الأوامر الصوتية وحركة يد المستخدم على القبضة الإلكترونية.

وتجدر الإشارة إلى أن المهندسين والخبراء في روسيا كانوا قد طوروا في العامين الماضيين تقنيات أخرى تمكن الكراسي المتحركة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من التحرك على الأدراج أو الطرق الوعرة، كما صمموا هياكل صناعية تدعم أجساد هؤلاء الأشخاص وتمكنهم من النهوض وتأدية بعض المهام دون الاستعانة بأشخاص آخرين.

المصدر: فيستي