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أخصائي روسي يكشف الأعراض الأساسية لسرطان الدماغ

الصحة

أخصائي روسي يكشف الأعراض الأساسية لسرطان الدماغ
Sputnik
خبير يكشف أولى علامات الإصابة بسرطان الدماغ
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كشف غريغوري كوبياكوف، الخبير في الجمعية الروسية لأطباء الأمراض السرطانية،في تصريح لقناة RT العلامات الرئيسية التي تشير إلى تطور سرطان الدماغ.

ووفقا له، يمكن أن تظهر علامات الأورام الخبيثة في الدماغ على شكل أعراض عامة مثل الصداع أحيانا يرافقه الغثيان والتقيؤ، ثم انخفاض مستوى اليقظة أو اضطراب وضعف الوعي. "أو على شكل أعراض بؤرية عصبية –اضطراب الحركة في الذراع والساق المقابلة لنصف كرة الدماغ المصابة، صعوبة النطق، ارتباك في الذاكرة، تضيق مجال الرؤية . علاوة على هذه العلامات، أحد خيارات أولى أعراض سرطان الدماغ، هو حدوث نوبات الصرع ".

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وأضاف الخبير الروسي، أن معدل الإصابة بأورام الدماغ الأولية في روسيا هو 23 لكل 100 ألف شخص، 30% منها تكون أوراما خبيثة. وأكثر الأورام الدماغية إشكالية هو الورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال، لأنه يظهر عادة وهو في المرحلة الرابعة من التطور، ومع ذلك هناك إمكانية للشفاء حتى منه. بحسب الخبير كوبياكوف.

المصدر: RT

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