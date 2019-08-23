ابتكار لقاح مضاد لتسوس الأسنان

ينتج جسم الإنسان مناعة مؤقتة مضادة لـ "ميكروبات التسوس"، لذلك ابتكرت مجموعة علماء من المملكة المتحدة لقاحا مضادا لتسوس الأسنان يدوم مفعوله سنتين فقط.

يشير مبتكرو اللقاح إلى أنه لا يمكنهم في الوقت الحاضر الخروج بأي استنتاج عن هذا اللقاح، لأنه سيكون سابقا لأوانه. لذلك يجب انتظار ظهور تسوس.

ينوي المبتكرون حاليا البدء في اختبار هذا اللقاح سريريا.

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ويذكر أن علماء من الولايات المتحدة سبقوا زملاءهم البريطانيين وابتكروا لقاحا مضادا لتسوس الأسنان، يستمر مفعوله عدة سنوات. هذا اللقاح يتناوله الكبار كمشروب، أما الأطفال فعلى شكل قطرات في الأنف. هذا اللقاح ينتج أجساما مضادة للبكتيريا ويفتت الترسبات الجيرية على الأسنان، ويكبح نشاط الإنزيم المسبب لترسبه.

المصدر: ميديك فوروم