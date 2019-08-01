عنصر اليود وعواقب نقصه في الجسم

يحتاج جسم الإنسان إلى مواد مختلفة بما فيها عنصر اليود، الذي يساعد على إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، التي بدورها تراقب مستوى الهرمونات في الجسم وتتحكم بالحالة العاطفية والصحية للشخص.

عند نقص اليود في الجسم، تبدأ اضطرابات تنشأ عنها مشكلات صحية جدية. تظهر علامات نقص اليود في الجسم على شكل عقد أو ورم على الرقبة (تضخم الغدة الدرقية).

يشير الأخصائيون إلى أن السبب الرئيس في نقص اليود في الجسم يعود إلى ندرة تناول المأكولات البحرية، ورفض استخدام الملح المعالج باليود، تناول المشروبات الكحولية بكثرة والتدخين. ويضاف لهذه القائمة الأدوية الهرمونية.

كما أن نقص اليود في الجسم إضافة إلى تورم الرقبة، يسبب تساقط الشعر- الصلع، وجفاف الجلد والشعور بالبرد حتى في الجو الحار، وزيادة في الوزن، التعب الدائم، فقدان الذاكرة، الاكتئاب والقلق.

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في الكثير من الأحيان يسبب نقص اليود العقم. بطء عمل القلب، الدوخة والإغماء، ويعاني الشخص من الإمساك.

لذلك عند ظهور هذه الأعراض يجب مراجعة الطبيب المختص قبل تفاقم الحالة.

المصدر: ميديك فوروم