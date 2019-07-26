أمراض تسبب السرطان

يحذر الأطباء من أن الأورام الخبيثة تظهر أكثر عادة عندما يعاني الشخص من أمراض مزمنة. لأن هذه الأمراض تسبب ضعف منظومة مناعة ومقاومة الجسم للسرطان.

من بين الأمراض التي ينسبها الأطباء إلى المسببة للسرطان- التهاب المعدة مع انخفاض مستوى الحموضة وقرحة المعدة، التهاب الكبد B و C، واعتلال الثدي والتآكل وسوء نمو الأنسجة. فمثلا في حال الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي يزداد خطر تطور سرطان الكبد.

عمليا في جميع الحالات، إذا لم تعالج أمراض الأمعاء المزمنة وفيروس الورم الحليمي وفيروس إيبشتاين- بار، فإنها تؤدي إلى السرطان. وفقا للأطباء.

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يحذر الأطباء من أنه إذا ظهرت على خلفية الأمراض المزمنة حالات انخفاض الشهية، فقدان حاد في الوزن، استمرار الشعور بالضعف، وارتفاع درجة حرارة الجسم وظهور شعور بالاكتئاب، فقد يكون السبب السرطان. في هذه الحالة يجب فورا مراجعة الطبيب المختص لإجراء الفحوص اللازمة.

كما يحذر الأطباء من تطور مرض نقص المناعة الذي يشكل خطرا رئيسيا في تطوره إلى سرطان الغدد الليمفاوية، ساركوما كابوزي ، سرطان عنق الرحم، المستقيم، الجلد والرئة.

المصدر: رامبلر