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العلماء يقهرون الإيدز لدى الفئران

الصحة

العلماء يقهرون الإيدز لدى الفئران
Sputnik Pavel Lisitsin
صورة أرشيفية
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استطاع علماء الفيروسات لأول مرة القضاء على كل آثار الإيدز في خلايا فأرين وذلك باستخدام معدل الجينوم Crispr/Cas9 .

وقد نشرت مجلة Nature Communication الأمريكية  نتائج أولى للتجارب التي أجريت في هذا المجال.

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يذكر أن معدل الجينوم Crispr/Cas9 تم تصميمه منذ 6 أعوام من قبل العالم الأمريكي، فان جانغ،  وبعض علماء البيولوجيا الآخرين . وأدخلت  فيه منذ ذلك الحين  تعديلات كثيرة، وكان يخضع أكثر من مرة لعمليات تحديث.

وأعلن العالم الأمريكي ذو الأصول العربية كامل خليلي، من جامعة  تامبل في فيلادلفيا بصفته مشاركا في المشروع، أن النجاح الأخير فتح طريقا لإجراء التجارب على القرود وربما على متطوعين أيضا.

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس

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