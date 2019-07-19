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من جديد حمى إيبولا تظهر في إفريقيا

الصحة

من جديد حمى إيبولا تظهر في إفريقيا
حمى إيبولا تعود إلى إفريقيا
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بدأ وباء حمى إيبولا ينتشر في جمهورية الكونغو الواقعة شرق القارة الإفريقية، في مطلع عام 2018 ويسارع الفيروس في الانتشار.

وقد أكد مصدر في منظمة الصحة العالمية، على أن مثل هذه الأوبئة تكون لها أهمية عالمية دائما.

وقد اتضح للمختصين أن مصدر الوباء هو حالات الإصابات المتكررة في مدن الكونغو وأوغندا ذات الكثافة السكانية العالية.  إلى الآن لا يوجد دواء ولقاح لمكافحة هذه الحمى. لذلك عمليا معظم المصابين إن لم يكن جميعهم مصيرهم الموت.

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نبذة عن حمى
نبذة عن حمى "ايبولا"

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هذه الحمى سببها فيروس إيبولا، ويطلق عليها أيضا الحمى النزفية الإيبولية. وقد انتشرت أول مرة عام 1976 في غرب القارة الإفريقية حيث بدأت تتفشى في غينيا ومنها انتقلت إلى سيراليون وليبيريا.

إن ما يعقد مكافحة تفشي الوباء عامي 2018-2019 في المناطق الشرقية للكونغو هو عدم معرفة السلطات الصحية في البلاد طريقة مكافحة هذا الفيروس القاتل.

المصدر: ميديك فوروم

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