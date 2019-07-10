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أخطر المهن على صحة الإنسان

الصحة

أخطر المهن على صحة الإنسان
Sputnik Pavel Lesitsin
صورة أرشيفية لأحد عمال المناجم
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نشرت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك في روسيا نتائج دراسة أجرتها عام 2018، تبين أكثر المهن التي تعرض لها المواطنون في البلاد لأضرار جسدية وصحية.

وتبعا للدراسة فإن أخطر المهن على صحة المواطنين في روسيا هي تلك المتعلقة بالمناجم واستخراج الفلذات والمعادن والفحم، فنحو 47.5% من الذين عملوا في تلك المجالات العام الماضي لجأوا إلى الأطباء بسبب معاناتهم من بعض المشكلات الصحية والجسدية.

كما أظهرت الدراسة أن ثاني أخطر أنواع المهن والأعمال في البلاد كانت تلك التي ترتبط بإعادة تدوير المواد، كالبلاستيك أو المعادن ..إلخ، حيث تبين أن 27.3% من الذين يعملون في هذا المجال يشكون من أعراض صحية.

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وثالث أخطر المهن وفقا للدراسة كانت تلك المرتبطة بالمستودعات في نقل وتخزين البضائع، فنحو 10.5 % من العمال في تلك المهن يزورون عيادات الأطباء باستمرار.

ورابعا وفقا للدراسة حلّت المهن المرتبطة بأعمال البناء، حيث تبين أن نحو 5% من العاملين في هذا المجال في روسيا كانوا يعانون العام الفائت من مشكلات في الصحة، وتلتها في الخطورة المهن المرتبطة بالأعمال الزراعية ومجالات الغابات، والصيد وتربية الأسماك، حيث كانت تلك النسب 3.9%.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أن الإصابات المتعلقة بمجال العمل في روسيا كانت قد انخفضت بشكل ملحوظ عام 2018 مقارنة بعام 2013، حيث انخفضت أعداد الإصابات بنحو 3 آلاف إصابة.

المصدر: RT

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