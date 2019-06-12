أظهرت دراسة جديدة (استغرقت 31 عاما) أن تناول أكثر من بيضة واحدة يوميا يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وشملت الدراسة 30 ألف بالغ أمريكي بمتوسط عمر 51.6، ممن تناولوا أكثر من بيضة كبيرة ونصف البيضة يوميا، ووجدت أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ارتفع لديهم بنسبة 17%.

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وقالت البروفيسور كاثرين تاكر، من جامعة ماساتشوستس لويل: "حتى بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون وجبات صحية، كان التأثير الضار لزيادة استهلاك البيض والكوليسترول ثابتا. وعلى الرغم من العناصر المغذية المفيدة الموجودة في البيض، إلا أنني أوصي الأفراد بتجنب تناول 3 بيضات يوميا".

واستطردت موضحة: "التغذية تتعلق بالاعتدال والتوازن. هذه دراسة قوية لأنها تتكيف مع عوامل مثل جودة النظام الغذائي. البيض، وخصوصا الصفار، مصدر رئيس للكوليسترول الغذائي، وتحتوي البيضة على زهاء 186 ملغ من الكوليسترول".

ونُشرت الدراسة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.

المصدر: ذي صن