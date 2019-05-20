هل السعال مرض عرضي أم خطر قاتل؟

ليست جميع ردود فعل الجسم اليومية على المؤثرات الخارجية من دون خطورة. فمثلا السعال هو علامة أولى لمرض أو حتى أكثر من ذلك. فماذا يخفي من عواقب للجسم والصحة عموما؟

ويشير السعال في الحالات العادية إلى أولى الإصابة بالمرض، مثل الإنفلونزا والحساسية أو أمراض البرد. ولكن في بعض الحالات يكون علامة لما هو أكبر وأخطر، مثل السعال الديكي- فهو مرض معد يتطلب علاجه بضعة أشهر. كما قد تحصل مضاعفات خطرة قد تسبب الإعاقة وحتى الموت في بعض الحالات.

والسعال الديكي، سعال جاف وقد تحصل نوباته 50-60 مرة في اليوم.

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أما إذا رافق السعال ظهور البلغم، فإنه يشير إلى الالتهاب الرئوي القاتل. وترتفع إضافة إلى ضيق التنفس، درجة حرارة الجسم والشعور بالضعف وآلام في الصدر والعضلات. عند تشخيص المرض بسرعة يكون الشفاء ممكنا. وقد يبدأ المرض بالتهاب الشعب الهوائية (القصبات) أولا ومن ثم تحصل مضاعفات ويتطور إلى التهاب رئوي.

والسعال الجاف يكون مؤلما ومزعجا، وبعد 3-4 أيام يصبح رطبا يرافقه ظهور البلغم. لذلك يجب معالجة السعال في مرحلته الأولى- السعال الجاف، وعدم السماح بتطوره إلى مرض عضال.

المصدر: رامبلر