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روسيا.. ابتكار لقاح مضاد لخمسة أمراض

الصحة

روسيا.. ابتكار لقاح مضاد لخمسة أمراض
Globallookpress
ابتكار لقاح مضاد لحمسة أمراض في روسيا
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أعلن أطباء روس عن تطوير لقاح يحمي من السعال الديكي والخناق والكزاز والتهاب الكبد B وعدوى الهيموفيل (الأمراض المعدية الحادة الناجمة عن عصيات الهيموفيل).

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ووفقا للأطباء، فإنه يجب تلقيح الأطفال بهذا اللقاح عند بلوغهم ستة أشهر من العمر. ويفيد المكتب الإعلامي لشركة "Natsimbio"، بأن هذا اللقاح "يتكون من مكونات السعال الديكي غير الخلوية، التي بواسطتها يمكن حقن الأطفال الذين يعانون من مختلف الأمراض المزمنة. كما أنه يحتوي على نصف كمية الأجسام المضادة للكزاز، ما يسمح بتخفيض العبء على الجهاز المناعي".

ويشير بيان المكتب الإعلامي للشركة، إلى أن اللقاح يحتوي على 1.5 مرة أقل من الأجسام المضادة للخناق، وضعف الأجسام المضادة لالتهاب الكبد B، ودون النظر إلى هذا فإن اللقاح يحافظ على نشاطه المناعي.

وتم تسجيل اللقاح رسميا في وزارة الصحة الروسية بعد أن اجتاز الاختبارات اللازمة، وتم التأكد من فعاليته وعدم خطورته.

ويقول أندريه زاغورسكي، مدير عام شركة "Natsimbio"، إن اللقاح الجديد يسمح بتحديث الجدول الزمني الوطني للتلقيح.

المصدر: رامبلر

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