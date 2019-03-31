علماء سيبيريا يبتكرون لقاحا "حيا" ضد الإنفلونزا

ابتكر علماء من مركز "فيكتور" للفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في جامعة نوفوسيبيرسك الروسية لقاحا "حيا" ضد فيروس الإنفلونزا.

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ويقترب مختبر "فيكتور" من تجهيز اللقاح الحي بشكل نهائي، والذي يكافح فيروس الإنفلونزا. ويعد هذا الأمر مهما جدا لأن اللقاح ينتج من الخلايا الحية فقط، ولا يستخدم فيه أي مكون من بيض الدجاج، كما هو الحال في اللقاحات المستخدمة حاليا.

ويعد اللقاح أكثر أمانا من ناحية المناعة وأطول تأثيرا، حيث بلغت فترة تأثيره 5 أعوام بدلا من عام أو عامين للمصل العادي.

يذكر أن مركز "فيكتور" للفيروسات" والتكنولوجيا الحيوية تم تأسيسه عام 1974. ويتخصص المركز في إعداد الأدوية والعقاقير المستخدمة لتشخيص وعلاج الأمراض المعدية. وقام خبراء المركز بصورة خاصة بإعداد لقاحات ضد إنفلونزا الخنازير وفيروسات نقص المناعة والإيبولا.

المصدر: تاس