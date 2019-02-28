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"إنفلونزا خاطفة" تودي بحياة 3 مواطنين روس

الصحة

Vk.com
صورة أرشيفية
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توفي 3 مواطنين روس في مقاطعة أورينبورغ نتيجة الإصابة بمرض أطلق عليه الأطباء تسمية "الإنفلونزا الخاطفة"، لتأثيرها السريع والمؤلم.

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وقالت وزارة الصحة في المقاطعة إن المواطنين الثلاثة توفوا نتيجة إصابة خاطفة وصعبة بالمرض الخطير.

وأكدت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية وفاة المرضى في مقاطعة أورينبورغ الروسية، نتيجة إصابتهم بسلالة شرسة من الإنفلونزا، تشمل أعراض الإصابة بها الصداع الشديد والضعف وارتفاع درجة الحرارة إلى 40 درجة وما فوق، إضافة إلى ضيق في التنفس وضعف النبض وانخفاض سريع في ضغط الدم، عدا عن التقيؤ في بعض الأحيان. ويفقد غالبية المرضى وعيهم بسبب المرض.

وتشبه تلك الأعراض ما سببته الإنفلونزا الإسبانية التي أصاب وباؤها أوروبا، عام 1919.

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس

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