استئصال ورم وزنه 15 كيلوغراما حمله رجل عشرات السنين على ظهره

أزال جراحون صينيون ورما كبيرا شاذا وزنه 14.9 كيلوغرام، من ظهر رجل صيني حمله عشرات السنين.

وعاش هذا الرجل البالغ من العمر 68 سنة مع هذا الورم الذي بلغ طوله 85 سم وعرضه 65 سم، أكثر من 30 سنة. وكان الأطباء دائما يرفضون استئصال الورم من ظهر الرجل، لأنه شمل جزءا من الرئتين والعمود الفقري وبعض الأوعية الدموية الرئيسة.

إقرأ المزيد

ونقل الرجل في نوفمبر 2018 إلى المستشفى نتيجة إصابة الشريان السباتي، وكان قاب قوسين من الموت نتيجة فقدانه كمية كبيرة من الدم. وخضع الرجل خلال فترة وجوده في المستشفى إلى فحوص دقيقة وشاملة أجراها الجراح، يانغ جون، الذي قرر في النهاية إجراء العملية الجراحية، بغض النظر عن جميع المخاطر المحتملة.

وجرت العملية الجراحية، يوم 1 أبريل الجاري، في مستشفى بمدينة شنغهاي واستمرت 33 ساعة. وبعد العملية، قضى الرجل أربعة أيام في غرفة الإنعاش والعناية المركزة، وفي اليوم الخامس بدأ يتناول الغذاء، وفي السادس، بدأ يمشي من دون مساعدة خارجية. وباتت الحالة الصحية للرجل جيدة.

المصدر: لينتا. رو