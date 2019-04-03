الشوكولاتة الداكنة "تعالج" مرضا مزمنا!

يبدو أن لدى عشاق الشوكولاتة سببا جديدا لاستهلاكها بشكل يومي، حيث اكتشف العلماء قدرتها على علاج مرض مزمن.

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وتشير الدراسة الجديدة إلى أن تناول قطع صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يوميا، يقلل من ارتفاع ضغط الدم خلال شهر واحد فقط.

وفي حين أن للشوكولاتة بالحليب فوائد صحية هامة، إلا أن الشوكولاتة التي تحتوي على 90% من الكاكاو لديها تأثير أقوى.

ويعتقد العلماء البرتغاليون الذين أجروا الدراسة، أن هذا يرجع إلى كون الشوكولاتة الداكنة أكثر ثراء بمركبات الفلافانول المضادة للأكسدة القوية.

وأجريت الدراسة من قبل معهد البوليتكنيك في كويمبرا، بقيادة الدكتور تيلمو بيرييرا، حيث قام وزملاؤه بدراسة فوائد الشوكولاتة على نطاق واسع، لا سيما في ما يتعلق بصحة القلب.

ويرتبط الفلافانول بالعديد من العوامل بدءا من انخفاض مقاومة الإنسولين إلى تنظيم الوزن وحتى التئام الجروح بشكل أسرع. ولذلك هناك قدر كبير من الاهتمام العلمي بكيفية تأثير تناول الأطعمة الغنية بالفلافانول على صحتنا.

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ولتحديد مدى تأثير الشوكولاتة على قلوبنا، تناول 30 مشاركا في الدراسة، من البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما، نحو 20 غراما من الشوكولاتة يوميا لمدة 30 يوما.

وتناول نصف المشاركين، شوكولاتة تحتوي على 55% من الكاكاو، في حين أن الباقين تناولوا شوكولاتة تحتوي على 90% من الكاكاو.

وتم قياس معدل ضربات القلب لدى المشاركين، ومدى تصلب الشرايين قبل 30 يوما من التجربة وبعد يومين من انتهائها.

وطُلب منهم ألا يأكلوا الأطعمة الأخرى الغنية بالفلافانول، مثل التوت والشاي والنبيذ، للتأكد من دقة النتائج، التي كشفت أن جميع المشاركين قد لاحظوا تحسنا ملحوظا في ضغط دمهم، لكن الآثار كانت أكثر فعالية لدى المشاركين الذين تناولوا الشوكولاتة الغنية بالكاكاو.

المصدر: ديلي ميل